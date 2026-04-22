114 тонн птичьего мяса экспортировали из Ростовской области в Таджикистан

С 13 по 17 апреля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Таджикистан оформили 114 тонн мяса птицы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

- Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствует требованиям страны-импортера, - говорится на сайте надзорного ведомства.

Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарных требований не выявили. Разрешение на вывоз продукции выдали в системе «Аргус».

