В Ростовской области определят лучших работодателей

Работодателей Ростовской области приглашают на конкурс «Лучший работодатель в сфере занятости».

В Ростовской области с 1 по 19 мая будут принимать заявки от компаний, которые хотят получить звание «Лучший работодатель в сфере занятости». Участвовать могут любые компании и индивидуальные предприниматели, независимо от формы собственности. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Конкурс проходит в трех номинациях: лучший работодатель по трудоустройству участников и ветеранов СВО, по трудоустройству инвалидов и по временному трудоустройству несовершеннолетних.

Чтобы участвовать, работодателям нужно подать заявление, анкету и описание деятельности в управление службы занятости. В каждой номинации выберут победителя и двух призеров. Итоги подведут до конца июня.

