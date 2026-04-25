НовостиОбщество25 апреля 2026 16:35

В Неклиновском районе пострадал 9-летний ребенок при падении с электросамоката

В селе Николаевка несовершеннолетний пассажир электросамоката попал в больницу после ДТП
Екатерина РУДЕНКО
В Неклиновском районе пострадал восьмилетний ребенок при падении с электросамоката.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Неклиновском районе пострадал 9-летний ребенок при падении с электросамоката. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции. Дорожное происшествие случилось утром 25 апреля в селе Николаевка.

Авария произошла на улице Ленина. 12-летний подросток ехал на мощном электросамокате по пешеходной дорожке вместе с пассажиром. Во время движения младший мальчик не удержался и соскользнул с платформы.

- При падении 9-летний пассажир получил травмы. Пострадавшего доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, — уточнили в ведомстве.

Напомним, Госавтоинспекция Ростовской области просит взрослых регулярно проводить с детьми беседы о безопасности. Инспекторы призывают родителей всегда подавать личный пример. Правила дорожного движения должны строго соблюдать все участники.

