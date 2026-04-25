Днем в Ростовской области средства ПВО отразили воздушную атаку дронов

Донской регион вновь подвергся массовому налету дронов. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Днем 25 апреля в Ростовской области средства ПВО отразили массированную воздушную атаку. Об этом рассказали в официальных социальных сетях Министерства обороны России.

Украинские беспилотники самолетного типа пытались атаковать территорию страны в период с двух часов дня до восьми часов вечера. Дежурные расчеты успешно перехватили и уничтожили 22 вражеских аппарата. Удары также пришлись на соседние регионы и Республику Крым.

Напомним, в ночь на субботу донской регион уже подвергался подобному нападению. Губернатор Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении около десятка дронов. Тогда опасные аппараты перехватили в небе над Чертковским, Милютинским, Миллеровским и Неклиновским районами.

