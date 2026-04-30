Без электричества останутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 30 апреля

Отключения света в Ростове на 30 апреля запланированы на десятках улиц, а значит, тысячи людей останутся без возможности включить электрочайник или зарядить смартфон в течение дня. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- переулок Валдайский, 12-32 и 11-45;

- улица Краеведческая, 2-12 и 1-7;

- переулок Красных Партизан, 8-78 и 5-79;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;

- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;

- переулок Тверской, 37-97 и 38-94;

- переулок Клязьминский, 74-94;

- улица Белорусская, 90-106;

- улица Украинская, 109-125 и 88-104;

- улица Комарова, 28/1, 28/4, 28/6, 30, 30А, 30/4;

- улица Артемовская, 1-25 и 2-22;

- улица 1-я Володарского, 1-23 и 2-22;

- улица 2-я Володарского, 31-85 и 18-78;

- улица Гастелло, 17-37 и 20-36;

- улица Горбачева, 1-43 и 2-20;

- улица Днепростроевская, 47-77 и 58-94;

- улица Интернациональная, 1-39 и 10-40;

- улица Литвинова, 21-41, 32, 32А, 38;

- улица Красноармейская, 63/1, 63/90, 65;

- улица Тельмана, 72;

- проспект Ворошиловский, 87, 89/80.

