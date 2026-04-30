Без электричества останутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 30 апреля

Отключения света в Ростове на 30 апреля запланированы на десятках улиц, а значит, тысячи людей останутся без возможности включить электрочайник или зарядить смартфон в течение дня. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- переулок Валдайский, 12-32 и 11-45;
- улица Краеведческая, 2-12 и 1-7;
- переулок Красных Партизан, 8-78 и 5-79;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;
- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;
- переулок Тверской, 37-97 и 38-94;
- переулок Клязьминский, 74-94;
- улица Белорусская, 90-106;
- улица Украинская, 109-125 и 88-104;
- улица Комарова, 28/1, 28/4, 28/6, 30, 30А, 30/4;
- улица Артемовская, 1-25 и 2-22;
- улица 1-я Володарского, 1-23 и 2-22;
- улица 2-я Володарского, 31-85 и 18-78;
- улица Гастелло, 17-37 и 20-36;
- улица Горбачева, 1-43 и 2-20;
- улица Днепростроевская, 47-77 и 58-94;
- улица Интернациональная, 1-39 и 10-40;
- улица Литвинова, 21-41, 32, 32А, 38;
- улица Красноармейская, 63/1, 63/90, 65;
- улица Тельмана, 72;
- проспект Ворошиловский, 87, 89/80.
