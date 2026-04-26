В ночь на 26 апреля в Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области в ночь на 26 апреля была зафиксирована очередная атака дронов, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По его словам, налет был совершен в Чертковском районе.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные будут уточняться, — прокомментировал глава области.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что днем 25 апреля в регионе также была отражена атака вражеских беспилотников

