НовостиПроисшествия26 апреля 2026 5:33

Удар БПЛА под Ростовом в ночь на 26 апреля стал частью атаки по 16 регионам

В Чертковском районе отразили атаку БПЛА
Анна ШИЛЯЕВА
Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ночь на 26 апреля вновь работали силы и средства ПВО. Вражеская атака БПЛА была зафиксирована в Чертковском районе, об этом сообщил губернатор Донского края Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

— Будет уточняться, — сказал глава региона в своем телеграм-канале.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что всего в период с 20:00 25 апреля до 7:00 26 апреля атаки дронов, кроме Донского края, отразили еще в 15 регионах страны, а также над акваторией Черного моря. Были уничтожены 203 украинских беспилотника.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Ярославской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Московской областях, а также над Крымом.

