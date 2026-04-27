Желтый уровень погодной опасности из-за ветра ввели в Ростовской области

Порывы ветра будут достигать ветер 15-18 м/с.

В Ростовской области из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности. Информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.

По информации синоптиков, ветер с порывами до 15-18 м/с сохранится сегодня, 27 апреля, а также завтра, 28 апреля. Период предупреждения во вторник - с 5 часов утра до 18 часов вечера.

Также оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков до -3 градусов ожидается предстоящей ночью и утром 28 апреля.

Добавим, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду», оранжевый - «опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий или нанесения ущерба».

