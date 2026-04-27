НовостиОбщество27 апреля 2026 8:13

Верховный суд поддержал участника СВО из Ростовской области в споре с УФНС

Ангелина СКИБА
В Верховном суде РФ отменили все ранее принятые решения.

Верховный Суд России поддержал участника СВО из Ростовской области в споре с УФНС. Об этом говорится на сайте высшей судебной инстанции.

Как оказалось, в 2022 году мужчина продал недвижимость, полученную в качестве отступного на основании решения суда, но декларацию в срок не предоставил, так как отправился в зону специальной операции.

Суды трех инстанций отказали жителю Дона в удовлетворении требований, заявив, что участники СВО не освобождены от подачи налоговых документов.

В Верховном суде РФ все ранее принятые решения отменили. По итогам рассмотрения ситуации указали на постановление федерального правительства, предполагающее продление срока предоставления заявлений в налоговую службу от участников СВО.

