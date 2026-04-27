Пять жизней унесли пожары на прошедшей неделе в Ростовской области

Спасатели выезжали на 45 техногенных пожаров, погибли пять человек.

С 20 по 26 апреля в Ростовской области потушили десятки возгораний, также спасатели выезжали на места дорожных аварий. Статистику происшествий предоставили в донском управлении МЧС.

- Выезжали на 45 техногенных пожаров, спасли двух человек, пять человек погибли. Ликвидировали три возгорания сухой растительности на общей площади в 0,13 га. Кроме того, специалисты привлекались к аварийно-спасательным работам на местах восьми ДТП, - рассказали в экстренном ведомстве.

На водных объектах происшествий не зарегистрировали.

Добавим, за семь прошедших дней на Дону выполнили 64 плановых выжигания сухой растительности на общей площади в 36,9 га.

