Жители Западного в Ростове на сутки останутся без воды

С 9 часов утра 28 апреля до 5 часов утра 29 апреля на ряде улиц в Ростове-на-Дону не будет воды. Причина - ремонт на насосной станции «Западная». Информацию «Ростовводоканала» передают городские власти.
Водоснабжение будет прекращено в границах: Пескова - Машиностроительный - Стачки - Малиновского - Еременко - Мадояна - Смородиновая - Посевная - Лесопарковая - Сулинский - Кима - Республиканская - Олимпийский - Минераловодская - площадь Восстания - С. Чебанова - Вагулевского - Портовая - Международная - Стачки - 3-я Круговая - Батуринская - Заводская - Каширская.
Также под отключение попадут адреса и улицы: Бондаренко, 1-22, Гайдара, 1-10, Балочная - Н. Ополчения - Приволжский - Катаева.
С пониженным давлением воду будут подавать в границах:
- Малиновского - 2-я Краснодарская;
- 3-я Круговая - Батуринская - Заводская - Каширская;
- Международная - Стачки - Портовая.
Ростовчан просят заранее запастись водой.
