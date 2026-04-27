Жители Западного в Ростове на сутки останутся без воды

Ростовчан просят заранее запастись водой.

С 9 часов утра 28 апреля до 5 часов утра 29 апреля на ряде улиц в Ростове-на-Дону не будет воды. Причина - ремонт на насосной станции «Западная». Информацию «Ростовводоканала» передают городские власти.

Водоснабжение будет прекращено в границах: Пескова - Машиностроительный - Стачки - Малиновского - Еременко - Мадояна - Смородиновая - Посевная - Лесопарковая - Сулинский - Кима - Республиканская - Олимпийский - Минераловодская - площадь Восстания - С. Чебанова - Вагулевского - Портовая - Международная - Стачки - 3-я Круговая - Батуринская - Заводская - Каширская.

Также под отключение попадут адреса и улицы: Бондаренко, 1-22, Гайдара, 1-10, Балочная - Н. Ополчения - Приволжский - Катаева.

С пониженным давлением воду будут подавать в границах:

- Малиновского - 2-я Краснодарская;

- 3-я Круговая - Батуринская - Заводская - Каширская;

- Международная - Стачки - Портовая.

Ростовчан просят заранее запастись водой.

