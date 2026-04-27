НовостиОбщество27 апреля 2026 13:34

Пять судей завершили работу в Ростовской области

Ангелина СКИБА
Решения утвердили на заседании квалификационной коллегии судей Ростовской области.

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия пяти судей. Решение вынесли на прошлой неделе по итогам заседания коллегии.

В отставку в апреле и в начале июня 2026 года должны уйти:

- судья Шахтинского городского суда Ростовской области Елена Василенко;

- судья Сальского районного суда Ростовской области Лариса Разина;

- судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Инна Владимирова;

- судья Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Илона Соколова;

- мировой судья судебного участка № 2 в Багаевском судебном районе Ростовской области Петр Кныр.

Увольнение утвердили в рамках федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». Добавим, также квалификационная коллегия прекратила отставку судьи Каменского районного суда Ростовской области.

