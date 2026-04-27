Пять судей завершили работу в Ростовской области

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия пяти судей. Решение вынесли на прошлой неделе по итогам заседания коллегии.
В отставку в апреле и в начале июня 2026 года должны уйти:
- судья Шахтинского городского суда Ростовской области Елена Василенко;
- судья Сальского районного суда Ростовской области Лариса Разина;
- судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Инна Владимирова;
- судья Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Илона Соколова;
- мировой судья судебного участка № 2 в Багаевском судебном районе Ростовской области Петр Кныр.
Увольнение утвердили в рамках федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». Добавим, также квалификационная коллегия прекратила отставку судьи Каменского районного суда Ростовской области.
