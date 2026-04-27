Пять судей завершили работу в Ростовской области

Решения утвердили на заседании квалификационной коллегии судей Ростовской области.

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия пяти судей. Решение вынесли на прошлой неделе по итогам заседания коллегии.

В отставку в апреле и в начале июня 2026 года должны уйти:

- судья Шахтинского городского суда Ростовской области Елена Василенко;

- судья Сальского районного суда Ростовской области Лариса Разина;

- судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Инна Владимирова;

- судья Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Илона Соколова;

- мировой судья судебного участка № 2 в Багаевском судебном районе Ростовской области Петр Кныр.

Увольнение утвердили в рамках федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». Добавим, также квалификационная коллегия прекратила отставку судьи Каменского районного суда Ростовской области.

