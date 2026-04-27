НовостиОбщество27 апреля 2026 14:00

Всероссийский субботник объединил тысячи жителей Ростовской области

Более 34 тысяч жителей Ростовской области присоединились к масштабному субботнику
Ангелина СКИБА
Во время уборки от мусора очистили 5,7 тысячи кв. метров, вывезли 800 тонн свалочного грунта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростовской области поучаствовали в масштабном субботнике, который проводился по всей стране 25 апреля. К акции присоединились работники государственных и муниципальных учреждений, представители власти, бизнеса и все желающие, рассказали в управлении информационной политики донского правительства.

Всего на Дону в субботнике приняли участие более 34 тысяч человек, задействовали 1,1 тысячи единиц техники, а работы провели во всех 55 территориях области.

Итог: от мусора очистили 5,7 тысячи кв. метров, вывезли 800 тонн свалочного грунта, обновили 1,7 тысячи малых архитектурных форм, а также свыше 200 детских игровых комплексов. В рамках акции «Дон помнит» привели в порядок больше 450 мест воинских захоронений и мемориалов воинской славы.

- Субботник - не просто уборка, это проявление активной гражданской позиции и заботы о своем городе или поселке. Такие акции находят поддержку. Ежегодно в них принимают участие десятки тысяч человек, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Во время масштабной уборки также организовали онлайн-голосование за объекты, требующие благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, голосование продлится до 12 июня. Сделать свой выбор вможно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров в МФЦ.

