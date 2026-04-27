Строительство дороги Орбитальная-2 в Ростове планируют завершить в 2027 году

Новая дорога улучшит транспортную доступность Суворовского микрорайона в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в ноябре 2027 года должны завершить строительство автодороги Орбитральная-2. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

- Начинаем строительство дороги Орбитральная-2 протяженностью почти девять километров. Она решит проблему транспортной доступности Суворовского микрорайона, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

Напомним, на создание проезжей части планируют потрать 3,5 млрд рублей. Дорогу собираются сделать четырехполосной. Добавим, в 2025 году было подписано распоряжение об изъятии более 200 тысяч кв. метров земли для строительства Орбитральной-2.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Участок трассы между Ростовом и Ставрополем отремонтируют до лета

1,85 км региональной трассы отремонтируют в Кагальницком районе Ростовской области (подробности)