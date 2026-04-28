Реальный срок в колонии за неуплату алиментов получил житель Ростова

Прокуратура обжаловала приговор в Ростовском областном суде.

Жителя Ростова-на-Дону отправили в колонию строгого режима после неуплаты алиментов. Наказание ужесточили по требованию государственного обвинителя, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Оказалось, 42-летний ростовчанин долгое время не перечислял деньги своим двум детям, и в итоге собрал задолженность почти в 300 тысяч рублей.

Ранее в Советском районном суде Ростова-на-Дону по части 1 статьи 157 УК РФ мужчине назначили 6 месяцев условно с испытательным сроком в один год. Этот приговор был обжалован в Ростовском областном суде

После пересмотра дела суд учел предыдущие судимости ростовчанина и постановил направить его в колонию строгого режима.

