В Ростове в ДТП с дорогой иномаркой пострадал 54-летний пассажир

Авария произошла на пересечении улиц Советской и 9-я Линия. Фото: ГАИ по Ростовской области.

В Ростове на пересечении улиц Советской и 9-я Линия произошла массовая авария, в которой травмы получил пассажир одного из автомобилей. Подробности случившегося предоставили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительной информации, утром 28 апреля дорожный инцидент спровоцировал 55-летний мужчина за рулем «Хендэ Элантра». Двигаясь по 9-й Линии в сторону 1-й Майской, на нерегулируемом перекрестке в районе дома № 32 по улице Советской он не уступил дорогу автомобилю «БМВ 116I». От удара немецкую иномарку отбросило на три машины, которые в этот момент стояли перед пересечением дороги, — «ЗАЗ Шанс», «Чанган» и «Субару Форестер».

В результате столкновения пострадал 54-летний пассажир «Хендэ Элантра». Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

