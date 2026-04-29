41 выжигание сухой растительности проведут в Ростовской области 29 апреля

Выжигание растительности необходимо для предупреждения природных возгораний.

Сегодня, 29 апреля, в Ростовской области проведут 41 выжигание сухой растительности. Работы запланировали в 12-ти муниципалитетах, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Выжигание растительности необходимо для предупреждения неконтролируемых природных возгораний. Подобные мероприятия плановые, их обычно выполняют под контролем пожарных.

Добавим, за сутки 28 апреля в Ростовской области произошло пять техногенных пожаров. Также помощь потребовалась при ликвидации последствий трех ДТП, на местах аварий были спасены четыре человека. Всего при происшествиях от МЧС задействовали 132 человека и 33 единицы техники.

