Подозреваемого в тяжком преступлении объявили в розыск в Ростовской области

Полиция ищет Федора Митяевича Дроменко. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростовской области объявили в розыск 39-летнего Федора Митяевича Дроменко. Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления, повлекшего гибель человека. Ориентировку распространила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, подозреваемый может передвигаться на автомобиле «Мазда-6» белого цвета с государственными номерами: А 638 ЕО 323 рег.

Если вам что-либо известно о местонахождении Федора Дроменко, нужно позвонить в полицию по телефонам 8(8634) 632-220 или «02».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Рыбу без маркировки и ветеринарных документов нашли на рынке в Шахтах

На рынке в Шахтах провели профилактический рейд (подробности)