ДТП с участием рейсового автобуса произошло на М-4 в Ростовской области

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Фото: управление Госавтоинспекции России по Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух грузовых машин. Об этом 30 апреля сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась около 9:20 утра на участке проезжей части в южном направлении.

Предварительно, 46-летний водитель автобуса «Ванхол» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в грузовой «Джак», который двигался впереди. «Джак» после удара по инерции столкнулся с большегрузом «МАН».

- В аварии пострадал водитель автобуса, - уточнили в управлении Госавтоинспекции.

Судя по интернет-картам, на данный момент в районе места ДТП все еще сохраняется дорожный затор.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД, нельзя отвлекаться, превышать скорость и совершать резкие маневры.

