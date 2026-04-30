Бюджетный кредит в 1,5 млрд рублей выделили Таганрогу

Бюджетный кредит предоставили по распоряжению правительства Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Таганрогу выделили бюджетный кредит в 1,5 млрд рублей. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

- По распоряжению правительства Ростовской области городу предоставлен бюджетный кредит в 1 553,7 млн рублей. Долговые обязательства муниципального образования по коммерческим кредитам были полностью погашены. Это позволит снизить нагрузку на бюджет и сократить расходы на обслуживание муниципального долга в 2026 году, - пояснила Светлана Камбулова.

Освободившиеся средства предложили направить на решение актуальных задач, влияющих на качество жизни в Таганроге.

Напомним, ранее губернатор Юрий Слюсарь поддержал идею о снижении долговой нагрузки в регионах. Также стало известно, что области в целом списали 1 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Житель Таганрога согласился проиндексировать зарплату и потерял 500 тысяч рублей

Спросили о зарплате, а потом забрали все деньги: таганрожца обманули на полмиллиона рублей (подробности)