Сотруднице ФНС в Ростове грозит дело за разглашение налоговой тайны

По факту нарушения закона ведется следствие. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону начальника отдела инспекции ФНС по Октябрьскому району города заподозрили в разглашении налоговой тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Оперативники установили, что начальник отдела камеральных проверок выгружала информацию о людях из баз данных и передавала все материалы своей знакомой.

На данный момент следствие еще ведется. Выясняются предполагаемые соучастники и другие возможные эпизоды нарушения закона.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Краснодарский холдинг оспорит национализацию Ростовского ипподрома

Решение о национализации Ростовского ипподрома намерены оспорить в судах высшей инстанции (подробности)