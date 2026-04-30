НовостиСпорт30 апреля 2026 13:12

Первые скачки на ипподроме Ростова пройдут в мае

Ростовский ипподром готовится к открытию скакового сезона
Ангелина СКИБА
Скаковой сезон продлится до сентября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ипподром в Ростове-на-Дону готовят к открытию 124-го скакового сезона. Расписание соревнований уже известно, информацию опубликовали на сайте ипподрома.

Первые скачки пройдут уже в мае, на 24 число запланировали сразу двенадцать состязаний. В частности, объявлены соревнования на приз «Открытия», а также призы «Победы» и «Вступительный».

После этого конники будут соревноваться 7 и 28 июня, 19 и 26 июля, 9, 16 и 30 августа, 20 сентября. Завершится скаковой сезон 26 сентября. Ожидается участие лошадей чистокровной верховой породы, буденновской, ахалтекинской и донской пород.

- Планируется, что открытие сезона станет важным мероприятием в спортивной жизни региона, - говорится на сайте Ростовского ипподрома.

Напомним, ранее ипподром донской столицы обратили в доход государства. Решение вынесли в Октябрьском районном суде Краснодара.

