В Таганроге вечером 30 апреля объявили ракетную опасность

В Таганроге объявили ракетную опасность. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге вечером 30 апреля объявили угрозу ракетной опасности. Глава города Светлана Камбулова попросила жителей проявлять осторожность и сохранять спокойствие.

Вначале жителей предупредили о беспилотной опасности, но вскоре сообщили о более серьезной угрозе.

- Внимание, ракетная опасность! Работают силы ПВО, - говорится в сообщении.

Жителей просят покинуть открытые участки улиц и проследовать в укрытие: подвал или подземный паркинг.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ночь на 30 апреля Ростовская область подверглась атаке беспилотников

Силы ПВО уничтожили вражеские дроны в пяти района Ростовской области (подробнее)