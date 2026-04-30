В Таганроге вечером 30 апреля объявили ракетную опасность

В Таганроге вечером 30 апреля объявили угрозу ракетной опасности. Глава города Светлана Камбулова попросила жителей проявлять осторожность и сохранять спокойствие.
Вначале жителей предупредили о беспилотной опасности, но вскоре сообщили о более серьезной угрозе.
- Внимание, ракетная опасность! Работают силы ПВО, - говорится в сообщении.
Жителей просят покинуть открытые участки улиц и проследовать в укрытие: подвал или подземный паркинг.
