НовостиОбщество30 апреля 2026 19:46

В Таганроге вечером 30 апреля объявили ракетную опасность

Глава Таганрога обратилась к жителям с просьбой сохранять спокойствие
Марина ЮРЬЕВА
В Таганроге объявили ракетную опасность.

В Таганроге объявили ракетную опасность.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге вечером 30 апреля объявили угрозу ракетной опасности. Глава города Светлана Камбулова попросила жителей проявлять осторожность и сохранять спокойствие.

Вначале жителей предупредили о беспилотной опасности, но вскоре сообщили о более серьезной угрозе.

- Внимание, ракетная опасность! Работают силы ПВО, - говорится в сообщении.

Жителей просят покинуть открытые участки улиц и проследовать в укрытие: подвал или подземный паркинг.

