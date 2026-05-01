Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2026 4:11

Один из районов Ростовской области в ночь на 1 мая был атакован БПЛА

Один БПЛА сбили в Мясниковском районе, жертв нет
Татьяна ТИХОНОВА
Силами войск ПВО была отражена атака на Мясниковский район.

Силами войск ПВО была отражена атака на Мясниковский район.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 1 мая, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Об этом рано утром в своем канале в МАХ сообщил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь.

- Минувшей ночью при отражении воздушной атаки средства ПВО уничтожили один дрон. Его сбили в Мясниковском районе, - уточнил Юрий Слюсарь. - Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Информация уточняется.

Губернатор предупредил: опасность атак беспилотников в регионе сохраняется. Он призвал жителей быть осторожными.

Напомним, сутками ранее ночью при отражении атаки БПЛА на Ростовскую область дроны сбили в пяти районах. Это Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Тарасовский и Красносулинский. Пострадавших и разрушений на земле также не зафиксировано.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ночь на 30 апреля Ростовская область подверглась атаке беспилотников

Силы ПВО уничтожили вражеские дроны в пяти района Ростовской области (подробнее)