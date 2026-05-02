Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

Воздушная опасность сохранялась в течение ночи.

В ночь на 2 мая в Ростовской области отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, - проинформировал Юрий Слюсарь.

Напомним, беспилотная опасность в Ростовской области действовала с 23:27 ночи 1 мая до 6 утра 2 мая. В этот период всем рекомендовали оставаться в помещениях, нельзя было подходить к окнам.

