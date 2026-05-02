Утром 2 мая в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.
Утром 2 мая в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности. Оповещение поступило через приложение МЧС.
Предупреждение о БПЛА действовало с 23:27 ночи 1 мая до 6 утра 2 мая. В этот период всем рекомендовали оставаться в помещениях, нельзя было подходить к окнам.
Напомним, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Неклиновском и Миллеровском районах Дона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.
