Утром 2 мая в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

Предупреждение о БПЛА действовало в течение ночи и утром. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Утром 2 мая в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности. Оповещение поступило через приложение МЧС.

Предупреждение о БПЛА действовало с 23:27 ночи 1 мая до 6 утра 2 мая. В этот период всем рекомендовали оставаться в помещениях, нельзя было подходить к окнам.

Напомним, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Неклиновском и Миллеровском районах Дона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

