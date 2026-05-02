НовостиПолитика2 мая 2026 8:43

Ночью 2 мая сбили БПЛА над Ростовской областью

Минобороны: дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Ангелина СКИБА
БПЛА самолетного типа уничтожили в течение ночи.

Над Ростовской областью сбили БПЛА. Об этом говорится в информации Минобороны России.

БПЛА самолетного типа уничтожили в период с 20 часов вечера 1 мая до 8 часов утра 2 мая. Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотных летательных аппаратов над рядом регионов страны.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 2 мая воздушную атаку отразили в Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской области. Разрушений на земле не зафиксировали.

