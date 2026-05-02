БПЛА атаковали два района Ростовской области в ночь на 2 мая

Ночью атаку БПЛА отразили в Неклиновском и Миллеровском районах.

Два района Ростовской области атаковали БПЛА в ночь на 2 мая. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Напомним, беспилотная опасность действовала с вечера 1 мая до утра 2 мая. В этот период всем рекомендовали оставаться в помещениях и не подходить к окнам. Известно, что глава Таганрога Светлана Камбулова также предупреждала о воздушной опасности, оповещение было опубликовано около 23:50.

Утром 2 мая губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что атаку БПЛА прошедшей ночью отразили в Неклиновском и Миллеровском районах. Разрушений на земле не зафиксировали.

Информацию также подтвердили в Минобороны России. По информации военного ведомства в ряде регионов страны за ночь ликвидировали 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

