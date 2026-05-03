В Ростове полицейские ищут нарушителей, запустивших фейерверк во время угрозы БПЛА

Полиция начала проверку в связи с запуском фейерверка в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция начала проверку в связи с запуском фейерверка в Донской столице. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Видео с фейерверком разместили в соцсетях очевидцы. По словам горожан, неизвестные решили воспользоваться пиротехникой вечером 2 мая в районе улиц Суворова и Журавлева. В это время в регионе была объявлена угроза применения БПЛА.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к возможному нарушению установленного запрета, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством,— прокомментировали в силовом ведомстве.

Напомним, что до 1 декабря 2026 года на территории Ростовской области введены ограничения на использование фейерверков, салютных установок, петард и ракет. Нарушителям грозят штрафы: гражданам — от 3 000 до 5 000 рублей, должностным лицам — от 20 000 до 40 000, фирмам и предприятиям — от 200 000 до 400 000.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 апреля в Ростовской области запретили продажу пиротехники

Юрий Слюсарь запретил продажу фейерверков и петард в Ростовской области (подробнее)