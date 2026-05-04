НовостиОбщество4 мая 2026 3:15

В ночь на 4 мая Ростовскую область атаковали около двадцати БПЛА

Силы ПВО уничтожили вражеские дроны в шести районах Ростовской области
Марина ЮРЬЕВА
Силы ПВО сбили беспилотники в шести районах Ростовской области.

В ночь на 4 мая Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили около двух десятков БПЛА в шести районах Ростовской области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Каменском, Кашарском, Боковском.

Беспилотная опасность была объявлена накануне вечером, 3 мая. Жителей просили покинуть открытые участки местности, зайти в помещение и не приближаться к окнам.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! – говорится в сообщении.

