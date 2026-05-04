В Ростовской области рыбак поймал сома размером с человека

Рыбак похвастался крупным уловом в соцсетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гигантского сома, размером почти с человека, поймал рыбак из Ростовской области. Мужчина рассказал о своем улове в соцсетях.

- Что я уяснил за годы ловли сома, так это то, что весной он любит две вещи - погреться и поесть, либо наоборот. 13 подходов за день. Максималка - 20+ кг, средний вес 10-13 кг. Был и неожиданный, но очень приятный дуплет, - написал рыбак.

Пост и фотографии были опубликованы в начале мая. Для приманки использовались червь, нарезка из рыбы, раковая шейка.

Напомним, ранее другой житель Дона похвастался красавицей-щукой, которую он поймал во время отдыха на природе.

