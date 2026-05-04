Около 20 БПЛА сбили в шести районах Ростовской области в ночь на 4 мая

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Около 20 БПЛА уничтожили в шести районах Ростовской области в ночь на 4 мая. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

- Атаке подверглись: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — проинформировал Юрий Слюсарь.

К этому моменту режим беспилотной опасности в Ростовской области сняли. Угроза сохранялась в течение одиннадцати часов, с 18:55 вечера 3 мая до 6:07 утра 4 мая.

Кроме опасности по БПЛА сообщалось о ракетной опасности в Таганроге. Жителям приморского города советовали спуститься в подвалы или подземные паркинги, затем объявили отбой опасности.

Добавим, по информации Минобороны России, над регионами страны с 20 часов вечера 3 мая до 7 часов утра 4 мая сбили 117 беспилотников.

