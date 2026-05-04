НовостиОбщество4 мая 2026 17:20

В тройной аварии на проспекте Стачки в Ростове пострадали два человека

В Ростове водитель выехал на встречную полосу, спровоцировав тройное ДТП
Марина ЮРЬЕВА
В Ростове в ДТП с тремя автомобилями пострадали два пассажира. Фото: Госавтоинспекция РО

In Ростове в ДТП с тремя автомобилями пострадали два пассажира. Фото: Госавтоинспекция РО

Дорожные полицейские выясняют обстоятельства ДТП с двумя пострадавшими в Ростове. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в понедельник, 4 мая на проспекте Стачки. По предварительным данным, водитель на «Киа Рио» выехал на встречную полосу и врезался в «Хавал Джулион». От удара второй автомобиль отбросило на «Хендэ Солярис». В результате тройного ДТП пострадали 56-летний пассажир «Киа Рио» и 48-летний пассажир «Хавал Джулион». Оба были доставлены в больницу.

- Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: соблюдайте ПДД, не нарушайте очередность проезда перекрестков, всегда учитывайте дорожные условия и скорость приближающихся транспортных средств, - говорится в сообщении ведомства.

