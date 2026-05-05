Под Ростовом в результате атаки БПЛА в ночь на 5 мая был частично поврежден дом

В Ростовской области в ночь на 5 мая произошла массированная атака БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его информации, было сбито 10 вражеских беспилотников. Их уничтожили в четырех районах: Милютинском, Миллеровском, Шолоховском и Кашарском.
Из-за атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района ночью из одной квартир в частном доме эвакуировали людей. Жертв и пострадавших нет.
Однако осколки попали в крышу, повреждены также окна и ограждение. Сейчас предстоит оценить ущерб, на место уже выехали необходимые специалисты.
— Жителям будет оказана вся необходимая помощь, — заверил губернатор.
