В Ростовской области могут снять запрет на любительский вылов судака

В Ростовской области стало больше стерляди. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донской столице прошло заседания Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Одной из центральных тем встречи стала перспектива возвращения судака в список разрешенных трофеев для рыболовов-любителей. По информации Азово-Черноморского филиала ВНИРО («АзНИИРХ»), ученые официально рассмотрели возможность возобновления вылова этой рыбы в реке Дон.

Конкретные сроки снятия ограничений пока не озвучены, однако сам факт обсуждения вопроса экспертным сообществом дает рыбакам надежду на скорые изменения в правилах. Напомним, что ранее положительный прецедент уже был создан в отношении шемаи.

Помимо перспектив лова судака, на совете озвучили данные по добыче биоресурсов. По словам Елены Закаблуковой, представителя Росрыболовства, 2025 год продемонстрировал отличные результаты. Суммарный улов в бассейне достиг 54 тыс. тонн, что на четверть превышает показатели предыдущего года. В Азовском море больше всего вылавливают тюльку, бычка, пиленгаса, карася, камбалу-калкан и креветок. В Черном море лидерами промысла остаются хамса, шпрот, барабуля и ставрида.

Ученые фиксируют уверенный рост популяции осетровых. Как отметил начальник Центра водных биоресурсов Валерий Лужняк, биомасса русского осетра в Азовском море увеличивается благодаря регулярному выпуску молоди. Положительная динамика наблюдается и у стерляди в Нижнем Дону — этот вид не только растет численно, но и расширяет привычный ареал обитания.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области рыбак поймал сома размером с человека