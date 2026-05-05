В Ростове до сентября из-за ремонта дорог будут ограничивать движение

Летом в Ростове стартуют дорожные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ростовчан и гостей города предупредили о масштабных ограничениях дорожного движения, которые продлятся в течение всего летнего сезона. Из-за планового ремонта полотна десятки участков улично-дорожной сети будут поэтапно перекрываться вплоть до начала осени. Об этом рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

Первая волна ограничений стартует в начале июня. Она затронет переулки Газетный и Бориславский. Следом, до 25 июня, строительная техника будет работать в переулке Лечебном и на улице 37-я Линия, а к концу месяца проезд ограничат на улице Нефедова.

Июль станет наиболее интенсивным месяцем дорожных работ. Под ограничения попадут важные транспортные артерии, включая Нансена, путепровод со стороны Стадионной, а также улицы Жмайлова, Бондаренко и Брестскую.

До 10 июля ремонтные бригады займут участки на Таврической, Воровского и в переулке Халтуринском. В середине месяца график работ охватит улицы Черевичкина, Гагринскую, Горшкова, 1-ю и 2-й Пролетарские, а также проспект Театральный и Доломановский. Ближе к 20 июля трудности с проездом возникнут на проспекте Ленина, бульваре Дружбы, улице Украинской и Богатяновском спуске.

К августу дорожники переместятся в переулок Сальский, на улицы Налбандяна, Бодрую и 18-ю Линию. В первой половине последнего летнего месяца работы сосредоточатся на бульваре Комарова и улице Стартовой, а к 20 августа ремонт начнется на улице Тимошенко.

Завершающий этап масштабной кампании продлится до 1 сентября. В этот период ограничения коснутся проспектов Космонавтов и Текучева, улиц Вавилова, Пескова и Лесопарковой, а также прилегающих к ним улиц Макарова и переулка Сортового. Власти города призывают автомобилистов быть внимательными и учитывать временные неудобства при передвижении по городу.

