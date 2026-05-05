Прокуратура контролирует ситуацию после воздушной атаки в Ростовской области

Ситуацию на месте контролирует прокурор Кашарского района.

В Ростовской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после воздушной атаки. Об этом 5 мая сообщили в надзорном ведомстве.

- Контролируется соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Ситуацию на месте контролирует прокурор Кашарского района Юлия Дрейт.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил о воздушной атаке, произошедшей в Ростовской области в ночь на 5 мая. Десять БПЛА сбили в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах.

Кроме того, в результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района эвакуировали жителей квартиры частного дома. Повреждены кровля и окна постройки, а также ограждение участка.

Пострадавшим пообещали помощь. По информации властей, жильцы дома не пострадали и находятся у родственников.

