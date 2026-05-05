В Ростовской области в ночь на 5 мая сбили 10 дронов

На Дону в ночь на 5 мая сбили 10 БПЛА.

В Ростовской области в ночь на 5 мая вновь была зафиксирована атака вражеских дронов. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Донского края Юрий Слюсарь, 10 беспилотных летательных аппаратов были сбиты в четырех районах: Миллеровском, Кашарском, Шолоховском и Милютинском.

По официальным данным, частично поврежден дом в поселке Белый Ключ. Осколки попали в кровлю, окна и ограждение. Людей эвакуировали, раненых и погибших нет.

Специальная комиссия рано утром выехала на место, чтобы оценить ущерб. Людям окажут необходимую помощь.

— Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи, — прокомментировали в областной прокуратуре.

