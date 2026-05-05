Прошедшей ночью в Красном Сулине произошла смертельная авария

ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествия
НовостиПроисшествия5 мая 2026 8:08

Иномарка съехала с дороги и врезалась в ЛЭП: в Красном Сулине произошла смертельная авария
Ангелина СКИБА
Всех водителей просят быть осторожными на дорогах.

Прошедшей ночью в Красном Сулине автомобиль «Фольксваген поло» (Volkswagen Polo) съехал с дороги и врезался в ЛЭП. После этого машина очень сильно пострадала, авария оказалась смертельной, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло после полуночи 5 мая на улице Сулинской. За рулем иномарки находился 22-летний водитель, он с травмами попал в больницу, его 22-летняя пассажирка погибла.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия, выясняются детали и причины аварии.

Всех водителей просят быть осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, нельзя превышать скорость, отвлекаться и совершать резкие маневры на дороге.

