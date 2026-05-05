В Ростовской области расширили льготное кредитование на животноводство

На животноводство и мясное скотоводство направят более 2 млрд рублей заемных средств.

В Ростовской области открыли льготное кредитование для отраслей животноводства и мясного скотоводства. Всего по этим направлениям планируется выделение более 2 млрд рублей заемных средств. Об этом сообщили на рабочем совещании в донском правительстве.

Также известно, что кредитные соглашения о финансовой поддержке весенних полевых работ составили более 7 млрд рублей. На начало мая краткосрочные кредиты на 4 млрд рублей фактически выбрали.

- Остаток лимита составляет 413 млн рублей, это позволит дополнительно привлечь порядка 12 млрд рублей в виде краткосрочных кредитов. Получателям довели средства по двум направлениям - страхованию в растениеводстве и поддержке переработки молока, на эти цели направлено 390 млн рублей. Продолжается перечисление средств получателям зерновой субсидии, — говорится на сайте правительства Ростовской области.

Параллельно в Ростовской области были объявлены отборы на поддержку овощеводства, картофелеводства и страхования в животноводстве.

