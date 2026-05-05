Руководитель ансамбля в Кузбассе украла у родителей 610 тысяч рублей

Собранные родителями деньги на поездку педагог потратила на себя. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель танцевального ансамбля украла у родителей воспитанников 610 тысяч рублей. Об этом случае, который произошел в Кузбассе, сообщает издание vse42.ru.

В городе Белове суд вынес приговор местной жительнице. Женщина руководила ансамблем эстрадного танца. На собрании она сообщила родителям, что детям нужны деньги на поездку в Казань. Доверчивые родители перевели суммы на ее банковские карты и отдали наличными. Общая сумма составила 610 494 рубля.

Однако деньги женщина потратила на личные цели. Поездка не состоялась.

В суде руководительница признала вину и раскаялась. Она полностью возместила ущерб.

Суд учел это обстоятельство, а также положительные характеристики, отсутствие проблем с психиатром и наркологом, молодой возраст.

Подсудимую приговорили к трем годам условно с таким же испытательным сроком. Приговор еще не вступил в законную силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове сотрудница банка в надежде разбогатеть перевела 2,5 миллиона рублей мошенникам

Перед этим дама даже взяла кредит, но вот о новой схеме обмана узнала, когда лишилась всех денег (подробнее)