В Ростове сотрудница банка в надежде разбогатеть перевела 2,5 миллиона рублей мошенникам

О новой схеме обмана ростовчанка узнала, когда лишилась всех денег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Желание «легких денег» для одних может обернуться крахом, а для других - быстрым обогащением. На чувстве халявы нередко играют мошенники, а их жертвы только расставшись со своими сбережениями понимают, что остались ни с чем.

К слову, способности злоумышленников в этой сфере настолько преуспели, что их жертвами становятся даже работники банковской сферы.

ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ, ЕСЛИ НАЙДУТ

На удочку аферистов попалась сотрудница одного из ростовских банков. Женщина в свое время вкладывала деньги в финансовые биржи. А, когда ей позвонил сотрудник инвестиционной компании и предложил заработать денег, она не удивилась.

Лжеаналитик порекомендовал ей вложить денежные средства в инвестиционную платформу для дальнейшего заработка. Банкирша согласилась.

Дама взяла кредит, а после перевела на указанный злоумышленником счет около 2,5 миллиона рублей. Правда, когда ни заработать, ни вернуть обратно финансы не удалось, ростовчанка отправилась в полицию.

Там уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленника ищут. Если он попадется, то может сесть за решетку на десять лет.

БЕРУТ КРЕДИТЫ, ЧТОБЫ ЖИТЬ НА ШИРОКУЮ НОГУ

В последнее время мошенничество, связанное с заработками на бирже, одна из наиболее распространенных схем обмана, предупреждают в донском главке.

- Используя методы социальной инженерии: преступники связываются с гражданами, которые ранее уже вкладывали деньги в инвестиции либо хотят это сделать, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Под предлогом получения быстрой прибыли злоумышленники убеждают жертв инвестировать как можно больше денег в ценные бумаги или какие-либо проекты.

Злоумышленники настолько успешно обрабатывали некоторых жертв, что те берут реальные кредиты на крупные суммы, чтобы вмиг разбогатеть, расплатиться с банком и жить на широкую ногу.

- Как правило, когда деньги уже есть у жертвы на счете, преступники присылают им ссылку, которая, по сути, является подставным сайтом, - продолжают силовики. – После «жертва» вводит все свои данные и добровольно переводили миллионы рублей на так называемые «брокерские» счета.

КОГДА ПУТЬ ВЕДЕТ НЕ К БОГАТСТВУ

Сначала будущий «олигарх» даже видит все движения по счету. Ему показывают прибыль, которую как раз сейчас можно увеличить в несколько раз, пополнив свои активы. Причем чем большую сумму положат на счет, тем больше денег будет заработано.

- В это время с «клиентом» постоянно общается лжесотрудник биржи и постоянно предлагает увеличить баланс, - говорят полицейские. – Но весь путь к богатству прекращается ровно в тот момент, как только жертва пытается получить свои деньги. Тогда мошенники просто перестают выходить на связь, а все средства с «брокерского» счета присваивают себе.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Если вам звонят и предлагают открыть брокерский счет, главное – не торопиться. Это первое правило, которое нужно запомнить.

- После звонка нужно зайти на сайт брокера и изучить его, - советуют стражи порядка. - Найти компанию в реестре Центробанка. Список опубликован на сайте регулятора. Если вы не увидели там фирму, с представителем которой говорили по телефону, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже.

Специалисты предупреждают: не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения надо просто игнорировать.

- Открывать счета лучше лично в офисе брокера или банка, - говорят аналитики. - Надежнее – открыть счет на официальном сайте компании. А при любых подозрительных фактах просьба обращаться в ближайший отдел полиции.

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