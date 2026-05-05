В Ростове астраханца осудили на три года колонии за призывы к терроризму

Слушания прошли в Южном окружном военном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о призывах к терроризму через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По информации инстанции, подсудимый нарушил закон в октября 2023 года, а также в июле 2024 года. В этот период он находился в одном из сел Лиманского района Астраханской области.

Под публикациями в одном из каналов в мессенджере мужчина оставил комментарии с призывами к насилию в отношении российских военных и других жителей России. Позже, в ноябре и декабре 2024 года, он также опубликовал новые экстремистские комментарии.

Суд в Ростове назначил подсудимому три года колонии общего режима (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

