Аптеку в Новочеркасске оштрафовали за фальшивые рецепты

Иск от Росздравнадзора рассмотрели в Арбитражном суде Ростовской области.

Аптеку в Новочеркасске оштрафовали после внеплановой проверки и суда. Об этом рассказали в территориальном управлении Росздравнадзора.

Инспекцию организовали после сигнала от правоохранителей. В итоге специалисты надзорного ведомства обнаружили бланки рецептов с оформлением, которое не применялось с 2022 года. В частности, в одном из бланков вместо графы «Дата рождения» использовалась «устаревшая» графа «Возраст».

Кроме того, в ряде рецептов было неправильно указано наименование медицинской организации, их выписавшей.

Арбитражный суд Ростовской области привлек аптеку к административной ответственности (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ) и назначил штраф.

