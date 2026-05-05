В Ростове чиновник и подрядчик попали под следствие

Зеленые насаждения собирались унитожить без компенсационной высадки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону начальника отдела благоустройства УЖКХ Первомайского района города и подрядчика заподозрили в организации подкупа для получения разрешения на уничтожение зеленых насаждений на муниципальной земле. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, ростовский чиновник и связанный с ним руководитель подрядной организации предложили предпринимателю за 700 тысяч рублей подготовить фальшивый акт осмотра деревьев, чтобы потом не требовалась компенсационная высадка.

С поличным задержали посредника и предпринимателя, который согласился составить нужный документ. Позже в отношении начальника районного отдела благоустройства и руководителя фирмы-подрядчика завели дела - «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве» соответственно (ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

