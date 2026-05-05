В Ростове руководители фирмы уклонились от налогов на полмиллиарда рублей

Представители СК еще не завершили следствие.

В Ростове-на-Дону в уклонении от уплаты налогов на 482 млн рублей заподозрили фактического руководителя и двух гендиректоров коммерческой оптовой организации, торгующей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельхозживотных. Информация поступила от пресс-службы СУ СК России по Ростовской области.

Уголовное дело завели на основании материалов МВД в рамках статьи об особо крупном уклонении от налогов (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, с января 2021 по март 2024 года подозреваемые применили схему «дробления бизнеса». После этого деятельность основной фирмы разделили между подконтрольными юрлицами, применяющими специальные налоговые режимы.

Сообщники вносили в декларации ложные сведения по разным видам налогов и расчетам по страховым взносам. В итоге общая сумма скрытых от государства средств составила почти полмиллиарда рублей.

Следователи продолжают сбор доказательств и выясняют обстоятельства, при которых нарушался закон.

