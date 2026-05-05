Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области днем 5 мая

Военные унитожили беспилотники самолетного типа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 5 мая в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом говорится в информации Минобороны России.

- В период с 9 до 14 часов дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, — сообщает военное ведомство.

Беспилотники были сбиты в ряде регионов страны.

Напомним, прошедшей ночью на Дону перехватили десять БПЛА в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах.

Кроме того, после ночной ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района пострадали кровля и окна частного дома, а также ограждение домовладения. Жильцов одной из квартир постройки эвакуировали, они находятся у родственников.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Прокуратура контролирует ситуацию после воздушной атаки в Ростовской области

Прокуратура проследит за соблюдением прав пострадавших от воздушной атаки жителей Дона (подробности)