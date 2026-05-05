Перебои со связью в Ростовской области объяснили мерами по защите населения

Перебои со связью в Ростовской области вызваны мерами по защите населения. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили донские власти.

- Проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, — говорится в опубликованной информации.

Комментарий поступил также от администрации донской столицы. Городские власти подчеркнули, что временные ограничения необходимы для сохранения жизни и здоровья людей и нужны для защиты инфраструктуры региона.

Напомним, ранее в Минцифры России рассказали, что «точечные отключения мобильного интернета в регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА». Принимаемые меры снижают точность наведения беспилотников.

