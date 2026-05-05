В Ростовской области объяснили, почему фиксируются перебои мобильного интернета

Перебои мобильного интернета и связи объясняются мерами по защите населения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ростовской области предупредили о том, что в ближайшие дни из-за ограничения мобильного интернета могут появиться сложности с загрузкой страниц или работой приложений. В частности, многие получили рассылку от «Сбербанка».

- С 5 по 9 мая в связи с ограничениями работы мобильного интернета и смс могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложения банка и получением сообщений с номера 900. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, коды подтверждения будут в истории операций в СберБанк Онлайн, — говорится в сообщении банка.

Перебои мобильного интернета и связи объясняются мерами по защите населения, в том числе от БПЛА. По информации Минцифры России, локальные отключения снижают точность наведения беспилотников. Ситуацию со связью также прокомментировали власти Ростовской области.

- Проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи, — пояснили в донском правительстве.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Под Ростовом в результате атаки БПЛА в ночь на 5 мая был частично поврежден дом

10 БПЛА уничтожили в Ростовской области в ночь на 5 мая (подробности)