НовостиОбщество5 мая 2026 15:31

В Ростове развернется масштабная федеральная «Винная ярмарка»

В Ростове три дня будет идти фестиваль для виноделов
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове развернется масштабная федеральная ярмарка.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

С 22 по 24 мая Донская столица станет центром эногастрономического туризма. В рамках общероссийского проекта «Винная ярмарка России» в городе пройдет трехдневный фестиваль, объединяющий лучших виноделов и фермеров страны. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Площадкой для праздника под открытым небом выбран парк имени Октябрьской революции Мероприятие продлится три дня, предлагая горожанам и туристам насыщенную программу.

Организаторы подготовили формат, выходящий за рамки обычной торговли. Гости смогут лично пообщаться с владельцами виноделен и мастерами-ремесленниками, узнав секреты производства из первых уст. Также эксперты отрасли проведут лекции и мастер-классы, где научат правильно выбирать качественные напитки и разбираться в их стилях.

