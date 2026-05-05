В Ростове развернется масштабная федеральная «Винная ярмарка»

С 22 по 24 мая Донская столица станет центром эногастрономического туризма. В рамках общероссийского проекта «Винная ярмарка России» в городе пройдет трехдневный фестиваль, объединяющий лучших виноделов и фермеров страны. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Площадкой для праздника под открытым небом выбран парк имени Октябрьской революции Мероприятие продлится три дня, предлагая горожанам и туристам насыщенную программу.
Организаторы подготовили формат, выходящий за рамки обычной торговли. Гости смогут лично пообщаться с владельцами виноделен и мастерами-ремесленниками, узнав секреты производства из первых уст. Также эксперты отрасли проведут лекции и мастер-классы, где научат правильно выбирать качественные напитки и разбираться в их стилях.
